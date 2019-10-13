Даниил Медведев: я мечтал выиграть этот турнир

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем завершившегося в Шанхае турнира серии Мастерс. В финале соревнований Даниил уверенно победил представителя Германии Александра Зверева 6:4,6:1.

Четвертая ракетка мирового тенниса Даниил Медведев. в девятый раз в сезоне и в шестой раз подряд вышел в финал крупных турниров. В решающем поединке он обыграл Александра Зверева, традиционно неудобного для себя соперника. Все четыре предыдущих личных встречи завершились победами немецкого теннисиста.

"Турнир в Шанхае — один из моих любимых. Я мечтал одержать здесь победу. Это невероятный успех. Здесь очень непросто. Необходимо уметь управлять своими силами и нервами", — прокомментировал ТАСС свою победу Даниил.