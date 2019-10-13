Путин выразил Абэ свои соболезнования

Российский лидер Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями японскому премьеру Синдзо Аби. Президент России подчеркнул, что скорбит о людях, ставших жертвами тайфуна "Хагибис", вместе с японским народом и надеется, что последствия этой трагедии скоро будут преодолены.

По последним данным, тайфун погубил в Японии 25 человек. Еще 10 пропали без вести, более 160 были ранены.

Сейчас идет в сторону России, передает ТАСС.