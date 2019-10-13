Поездка Поклонской и Бальбека в Турцию заинтересовала "прокуратуру АР Крым"

Генпрокуратура Украины в лице прокуратура Автономной республики Крым вынесет правовую оценку визиту депутатов Госдумы РФ от Крыма Натальи Поклонской и Руслана Бальбека в Турцию. В Анкаре российских депутатов принимали на высшем государственном уровне​​​, пишет РИА Новости.

Прокуратура Автономной республики Крым была создана на Украине после воссоединения полуострова с РФ в марте 2014 года.

Ранее украинские прокуроры неоднократно пытались завести уголовные дела и применить санкции против главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко, но никаких практических результатов эти попытки не принесли.