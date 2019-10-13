Земфира Магомедалиева завоевала золотую медаль чемпионата мира по боксу

В Улан-Удэ близится к завершению чемпионат мира по боксу среди женщин. Третью золотую медаль в копилку сборной России принесла Земфира Магомедалиева, выигравшая турнир в весовой категории до 81 кг.

В финале Земфира победила турчанку Элиф Гюнери единогласным решением судей (5-0) и стала двукратной чемпионкой мира. Бронзовые награды достались китаянке Ван Лине и вьетнамке Нгуен Тхи Хыонг.

Людмила Воронцова завоевала серебряную награду в весовой категории до 57 кг. В финале Людмила уступила чемпионке мира 2014 года Нести Петесио (Филиппины) раздельным решением судей (2-3). Россиянка подала протест на решение судей, но он был отклонен. Бронзовыми призерами стали представительница Тайваня Линь Юйтин и англичанка Кэррисс Артингстолл.

Ранее чемпионками мира стали Екатерина Пальцева (до 48 кг) и Лилия Аетбаева (до 51 кг). Накануне бронзовые награды завоевали Екатерина Дынник (до 64 кг) и Саадат Далгатова (до 69 кг