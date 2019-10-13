Новости Общество

Все видео этой рубрики
13 октября 201915:55

"Я делаю ощутимую паузу". Шнур о своем будущем и группировке "Ленинград"

Сергей Бобылев/ТАСС

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" заявил, что берет паузу.

"Я хочу сделать какую-то значимую, ощутимую для себя паузу. Просто отдохнуть, посмотреть, что происходит вокруг, потому что несколько я уже устал задавать тон", — признался музыкант.

"Всегда удобнее бежать вторым номером и под финиш выбегать и становиться первым. Я очень долго бежал первым", — добавил он.

Шнуров также прокомментировал публикации о своих доходах – по рейтингу Forbes он самый богатый исполнитель в России. Музыкант считает, что цифры "рисуют с воздуха", приблизительно. "Это похоже на живопись импрессионистов", — добавил он.

Однако к подобным публикациям он относится спокойно и философски: "Это же информационный повод! Я это так воспринимаю. Это повод, для того чтобы какая-нибудь пожилая женщина посудачила о том, что вот — какие сволочи. Ну и больше ничего", — пошутил Шнуров.

Он считает, что счастье и деньги не связанные понятия. А если говорить о сумме, которой может хватить на жизнь, такой, по словам Шнурова, нет. "Все зависит от собственных задач, которые себе ставишь. От собственных целей. Если у тебя цель — бутылка водки и плавленый сырок в день — ну, вот такая вот цель, то, в принципе, можно состояться, даже будучи безработным", — пояснил Шнуров.

Музыкант не исключил возможности политической карьеры, отвечая на соответствующий вопрос. "Я не знаю, как пойдет", — сказал он. Шнуров считает, что годится на эту роль "как спикер телевизионного шоу, как тот политику, который может вбросить острую тему". "Как политик, который занимается непосредственно политикой, по-настоящему, по-большому, по-серьезному — я, наверное, не очень подхожу", — добавил он.

Говоря о прощальном туре, Шнур отметил, что "хотел бы, как Пугачева" – после прощального тура снова вернуться на сцену.

"По поводу прекращения концертной деятельности: да, в следующем году точно совершенно я нигде не буду выступать", — заявил он. Однако Шнур, вполне возможно, выступит в США, на фестивале Coachella – ему поступило соответствующее предложение.  "Видимо, туда мне придется ехать, потому что ни одна русскоязычная группа еще там не выступала, и туда нужно, наверное, собрав волю в кулак, как-то полететь", — сказал Шнур.

Шнуров считает, что культурная обстановка не сильно поменяется, если он снизит активность. А поклонники будут больше ценить. "И как начнут выстраиваться все эти взаимосвязи, с моим отсутствием. Вот мне интересно. Надеюсь, что в тот момент, когда я почувствую, что без меня дальше ну никак, я обязательно что-нибудь сделаю", — добавил он.

Музыкант также не исключает, что будут и новые песни, и новые клипы, но в следующем году он "больше лезть не будет" на стадионы, концертные площадки и эфиры. Он сообщил, что стал снижать свою активность и в Instagram.

Сейчас

16:39

Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

15:25

Эрдоган сообщил о захвате Рас-эль-Айна

15:19

Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

14:39

В районе южных Курил произошло землетрясение

13:58

Убийство Лизы Киселевой: завершились прощание и похороны

13:03

Даниил Медведев выиграл турнир в Шанхае

12:33

Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

1 час назад
Операция в Сирии: ФРГ призвала Турцию остановиться, США выведут еще тысячу солдат

Операция в Сирии: ФРГ призвала Турцию остановиться, США выведут еще тысячу солдат

37 минут назад
Путина попросили не допустить "разрушительного воздействия на жизнь" Иссахар

Путина попросили не допустить "разрушительного воздействия на жизнь" Иссахар

32 минуты назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 14 октября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

12 минут назад
Шнур до сих пор учится материться

Шнур до сих пор учится материться

1 минута назад
Куда ударит "Ясень": американский эксперт назвал цель России в Европе

Куда ударит "Ясень": американский эксперт назвал цель России в Европе

1 час назад
Убийство Лизы Киселевой: завершились прощание и похороны

Убийство Лизы Киселевой: завершились прощание и похороны

2 часа назад
Когда другие страны дойдут до гиперзвука, у России "тоже кое-что появится"

Когда другие страны дойдут до гиперзвука, у России "тоже кое-что появится"

3 часа назад
Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

Песков объяснил, почему Путин отдыхает в России

3 часа назад
В районе южных Курил произошло землетрясение

В районе южных Курил произошло землетрясение

2 часа назад
Александр Зверев: Даниил – ты лучший в мире

Александр Зверев: Даниил – ты лучший в мире

2 часа назад
Сказочный лес с диковинными животными: Шнур о российском обществе и гражданской позиции

Сказочный лес с диковинными животными: Шнур о российском обществе и гражданской позиции

50 минут назад
МИД РФ: США задолжали ООН миллиард долларов

МИД РФ: США задолжали ООН миллиард долларов

3 часа назад
Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

11.10.2019 10:00
"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

10.10.2019 14:17
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
Бразилец Неймар снова травмирован

Бразилец Неймар снова травмирован

3 минуты назад
"Я заставлял себя": Шнур рассказал, как делает хиты

"Я заставлял себя": Шнур рассказал, как делает хиты

32 минуты назад
Взрыв газа, унесший девять жизней в китайском ресторане, попал на видео

Взрыв газа, унесший девять жизней в китайском ресторане, попал на видео

42 минуты назад
"Меркантильный патриот": Шнур рассказал о деле Устинова, митингах и политической позиции

"Меркантильный патриот": Шнур рассказал о деле Устинова, митингах и политической позиции

47 минут назад
Томас Бах: МОК доверяет WADA в вопросах, связанных с Россией

Томас Бах: МОК доверяет WADA в вопросах, связанных с Россией

1 час назад
"Я делаю ощутимую паузу". Шнур о своем будущем и группировке "Ленинград"

"Я делаю ощутимую паузу". Шнур о своем будущем и группировке "Ленинград"

1 час назад
Сын Байдена решил уйти из компании, поддерживаемой госструктурами КНР

Сын Байдена решил уйти из компании, поддерживаемой госструктурами КНР

1 час назад
Искусству должен соответствовать искусствовед: Шнур рассказал, чем его очаровала жена

Искусству должен соответствовать искусствовед: Шнур рассказал, чем его очаровала жена

1 час назад
Подвалы российских многоэтажек откроют для бездомных животных

Подвалы российских многоэтажек откроют для бездомных животных

1 час назад
Девять пострадавших: футболисты, праздновавшие победу, свалились с грузовика. Видео

Девять пострадавших: футболисты, праздновавшие победу, свалились с грузовика. Видео

2 часа назад
Гимнаст Никита Нагорный – чемпион мира в опорном прыжке

Гимнаст Никита Нагорный – чемпион мира в опорном прыжке

2 часа назад
Земфира Магомедалиева завоевала золотую медаль чемпионата мира по боксу

Земфира Магомедалиева завоевала золотую медаль чемпионата мира по боксу

2 часа назад
Пижон и хвастун: Клинтон сравнила Джонсона с Трампом

Пижон и хвастун: Клинтон сравнила Джонсона с Трампом

2 часа назад
От грузчика до начальника: новые губернаторы рассказали, кем работали раньше

От грузчика до начальника: новые губернаторы рассказали, кем работали раньше

3 часа назад
Роспотребнадзор сократил число нормативных актов в 40 раз

Роспотребнадзор сократил число нормативных актов в 40 раз

3 часа назад
Украину приглашали на саммит СНГ, но ответа не было

Украину приглашали на саммит СНГ, но ответа не было

3 часа назад
Путин ответил на вопросы о новой холодной войне и Трампе

Путин ответил на вопросы о новой холодной войне и Трампе

3 часа назад
Путин подчеркнул, что Россия "никогда не дружит против кого-то"

Путин подчеркнул, что Россия "никогда не дружит против кого-то"

4 часа назад
Глава уральского села сделал ремонт за счет бюджета

Глава уральского села сделал ремонт за счет бюджета

4 часа назад
Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи

Путин напомнил, о чем предупреждал Каддафи

4 часа назад
Москву ждет неделя "глубокой осени"

Москву ждет неделя "глубокой осени"

5 часов назад
Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

11.10.2019 22:29
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку