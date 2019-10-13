60-летний мужчина задержан за серию изнасилований

В Томской области задержан 60-летний мужчина, которого подозревают в серии изнасилований. Преступления совершались в течение 15 лет (с 2004 по 2017 год) в городе Стрежевой.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, личность подозреваемого удалось установить после исследования вещественных доказательств с применением современных криминалистических средств и методик. Также была проведена дополнительная генотипическая экспертиза. Кроме того, насильника опознала одна из потерпевших.

Подозреваемому, 60-летнему жителю Стрежевого, предъявлено обвинение по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Решение о его аресте в ближайшее время примет суд.

Город Стрежевой расположен на северо-западе Томской области, в нем проживают около 40 тысяч человек.