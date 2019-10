Трамп пригрозил Турции. Эрдоган поинтересовался насчет террористов в НАТО

Американский президент Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что работает с сенаторами и конгрессменами по вопросу введения "мощных санкций" против Турции за военную операцию против союзных США курдских формирований в Сирии. По словам Трампа, Минфин США готов сделать это, хотя может потребоваться дополнительный закон. Турция попросила, чтобы санкции не вводились, отметил Трамп.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!