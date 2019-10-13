Brexit: Джонсон заявил, что "путь к сделке наметился"

После воскресного заседания правительства Великобритании премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уведомил министров, что сохраняет надежду на заключение соглашения с Брюсселем по выходу из Евросоюза. Однако, отмечается в документе, финальная стадия обсуждения потребует значительной работы, хотя "путь к сделке наметился".

Джонсон подтвердил разрыв Великобритании и ЕС 31 октября этого года, пишет ТАСС.

До сих пор путь к соглашению между Лондоном и Брюсселем был нелегким и безуспешным. Несколько раз переносилась дата Brexit. В конечном итоге, с 29 марта на 31 октября этого года. Неудача на переговорах с ЕС о приемлемых для Великобритании условиях выхода заставила премьера Терезу Мэй уйти в отставку.