Денис Черышев вывел сборную России вперед

В Никосии проходит отборочный матч чемпионата Европы по футболу в группе I между сборными Кипра и России. Наша команда вышла вперед на 9 минуте после удара Дениса Черышева.

Наши футболисты вышли вперед на 9 минуте. Денис Черышев прорвался по левому флангу и сильно пробил в ближний угол. Мяч влетел в ворота Константиноса Панайи.

Перед тем, как добиться успех, россияне упустили две возможности поразить ворота островитян. На 3 минуте Георгий Джикия после подачи углового пробил в перекладину, а еще через три минуты Алексей Ионов не использовал выход один на один.