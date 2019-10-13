Чикагская бойня: в перестрелке погибли трое болгар и один американец

Трое граждан Болгарии погибли в перестрелке, произошедшей в Чикаго (США). Еще три человека находятся в больнице в критическом состоянии. Также в бойне погиб один гражданин США.

Полиция склоняется к версии, что причиной трагедии стали бытовые разборки.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут написала твит, в котором отметила, что, к сожалению, подобные инциденты в США не такое уж редкое явление.