Сборная России разгромила Кипр и досрочно квалифицировалась на Евро-2020

Мужская сборная России по футболу решила задачу по выходу в финальную часть чемпионата Европы, который состоится в 2020 году. Это произошло после матча восьмого тура квалификации, в котором Россия со счетом 5:0 обыграла сборную Кипра. Встреча проходила в Никосии.

Счет был открыт российскими футболистами уже на девятой минуте, когда Денис Черышев отобрал у соперника мяч, убежал от него и вколотил в верхний угол ворот Кипра. Спустя 14 минут преимущество в счете было укреплено Магомедом Оздоевым, который "расстрелял" ворота с близкого расстояния.

Вскоре у киприотов случилось две неприятности: сначала на 28-й минуте они остались в меньшинстве после удаления Константиноса Лайфиса, а на 40-й минуте из-за травмы покинул поле вратарь Кипра Костас Панайи.

Российские футболисты не могли не воспользоваться этим. Сначала на 79-й минуте встречи капитан нашей сборной Артем Дзюба ударом головой забил третий мяч, спустя десять минут Александр Головин оформил четвертый, а уже в добавленное время все тот же Черышев установил окончательный счет матча – 5:0 в пользу России.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова благодаря успеху в Никосии набрали 21 балл и за два тура до завершения квалификации досрочно завоевали путевку в финальную часть чемпионата Европы, матчи которого будет транслировать телеканал "Россия 1".

Турнирное положение в группе "I" после восьми туров:

1. Бельгия (24 очка)

2. Россия (21)

3. Кипр (10)

4. Шотландия (9)

5. Казахстан (7)

6. Сан-Марино (0)