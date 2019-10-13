Сирийская армия приблизилась к турецкой границе

Военнослужащие сирийской армии, которые по решению официального Дамаска выдвинулись на север страны, чтобы противостоять военной операции Турции "Источник мира" против курдских бандформирований, вошли в город Манбидж. Он находится в 85 километрах к северо-востоку от провинциального центра Алеппо.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные телеканалы, курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) беспрепятственно пропустили подразделения правительственных войск через свои посты.

Как ожидается, в ближайшие часы сирийские военнослужащие войдут и в город Кобани на восточном берегу реки Евфрат, в 150 километрах от Алеппо. По некоторым данным, ранее такое соглашение было достигнуто между СНС и Дамаском.

Города Манбидж и Кобани находятся около границы с Турцией, западнее сирийских районов, где Анкара проводит свою военную операцию.