Черчесов: главная задача сборной России – победа на чемпионате Европы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после выездной крупной победы над Кипром в отборе Евро-2020 признался, что теперь его подопечным предстоит решать главную задачу – победу на чемпионате Европы.

"Я доволен, как команда отнеслась к игре, хоть и есть чисто технические вопросы, — признается Черчесов, слова которого приводит Спорт24.Ru. – У нас есть локальные задачи, а есть главная – выиграть чемпионат Европы".

"Нельзя забывать, что предстоит жеребьевка, в которой будут учитываться места в группе. Поэтому необходимо учитывать все нюансы и побеждать Бельгию. Для нас это первый шаг к будущим шагам. Праздновать можно, когда медаль на шее и кубок в руках".

Напомним, что Россия досрочно завоевала путевку в финальный этап чемпионата Европы, нанеся разгромное поражение Кипру со счетом 5:0. Благодаря этому наша сборная набрала 21 балл и стала недосягаемой для конкурентов по группе.