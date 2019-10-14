Курды и официальный Дамаск договорись о совместном противостоянии турецкой агрессии

Курды договорились с Дамаском о совместном противостоянии турецкой агрессии. Заявление курдской администрации сообщает о размещении сирийских войск вдоль границы и призывает Анкару "освободить все оккупированные города".

Государственное телевидение Сирии объявило о выдвижении армии на север – к районам, в которых Турция проводит операцию против курдских формирований.

В лагерях беженцев и местах заключения на северо-востоке Сирии, по оценке Министерства обороны РФ, находятся 120 тысяч человек — им грозит смерть от голода и эпидемий. Центр по примирению враждующих сторон призывает все стороны предотвратить гуманитарную катастрофу, сообщает телеканал "Россия 24".