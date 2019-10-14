Петр Чех назван лучшим игроком своего дебютного хоккейного матча

Бывший вратарь лондонского "Челси" и "Арсенала" Петр Чех стал одним из главных игроков матча в составе своего нового хоккейного клуба "Гилфорд Феникс". Голкипер помог клубу добиться победы в серии послематчевых буллитов над командой "Суиндон Уалдкэтс".

Встреча между командами завершилась победой "Гилфорда" со счетом 3:2 (б). Сам Чех стал автором одного отраженного буллита, чем поспособствовал успеху своей команды. По итогам встречи бывший футболист был признан лучшим игроком матча.

Примечательно, что на шлеме Чеха красуются сразу два логотипа: и "Арсенала", и "Челси", а также британский флаг.