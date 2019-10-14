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14 октября 201904:38

Американский боксер находится в коме после нокаута на турнире в Чикаго

twitter.com

На минувшем вечере бокса в американском городе Чикаго, главным событием вечера которого стал бой Александром Усиком и Чэззом Уизерспуном, произошел неприятный инцидент. Американец Патрик Дэй, дравшийся с Чарльзом Конвеллом, впал в кому после боя.

По ходу поединка Дэй неоднократно отправлялся в нокдаун, а в десятом раунде и вовсе был отправлен в нокаут. Больше он с ринга не поднимался, в связи с чем арбитр вызвал на настил врачей. Спортивную арену Дэй покинул на носилках, находясь без сознания.

С тех пор спортсмен из США в себя не приходил, сообщает Спортбокс.Ru. После того, как спортсмен был доставлен в госпиталь, он находится в коме. Впал ли он в нее из-за полученных повреждений или был введен в искусственным путем – неизвестно.

Позже медицинский персонал провел на мозге боксера операцию.

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