"Торпедо" не определилось с участием в РПЛ

Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге. Он считает, что клуб с Восточной улицы достоен выхода в РПЛ.

"Решение по премьер-лиге будет приниматься не сейчас. "Торпедо" является брендом, и мы уже поставили задачу по поиску дополнительных спонсоров, — сказал Авдеев, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Второй момент – стадион, на котором мы будем играть. Занимаемся этим вопросом, но пока окончательного ответа нет. Решение по РПЛ будет приниматься по окончании сезона".

"Торпедо" достойно быть в элите, но для начала клубу необходимо пройти целый путь. Что же до мотивации игроков, то они замотивированы финансово. Чем выше займут место, тем больше заработают. У нас премиальные и за отдельные матчи, и за итоговый результат. Это разумно, на мой взгляд".

Напомним, что после 17 туров Футбольной национальной лиги – второго по силе дивизиона России, "Торпедо" лидирует в таблице с 43 очками. Отрыв от идущих вторыми "Химок" составляет шесть очков.