Полиция разбирается в причинах кровавого инцидента одной из школ Благовещенска

В одной из школ Благовещенска ученик 7-го класса ударил своего одноклассника ножом. Причиной такой агрессии стала ссора между подростками. У пострадавшего оказалось рассечено предплечье, его доставили в больницу и позже отпустили на амбулаторное наблюдение.

Как передает ГТРК "Амур", ЧП случилось 11 октября. Полиция оперативно инициировала проверку. В школу вызваны родители обоих учеников. Представители управления образования города провели свое внутреннее расследование, с ответственных лиц взяты объяснительные. Материалы проверки будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Отметим, что подросток в силу возраста уголовной ответственности избежит.