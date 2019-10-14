Спасенного краснокнижного медвежонка назвали Марфой

За судьбой этого белого медвежонка следила вся страна. Теперь у нее есть имя — Марфа. Конкурс на выбор имени для краснокнижного животного объявил парк "Роев ручей", где отныне обитает медведица.

Как напоминает "Вести Красноярск", медвежонка доставили из Норильска в Красноярск этим летом. Одинокую юную хищницу можно сказать спасли от жалкого существования - обитала в промзоне и питалась на помойках. Зато теперь она уже забыла о голодной жизни и с радостью плескается в бассейне "Роева ручья".

Отметим, что в течение нескольких месяцев Росприроднадзор определит окончательную судьбу белой медведицы. Вероятно, ее переселят в другой зоопарк.