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14 октября 201910:19

Спасенного краснокнижного медвежонка назвали Марфой

ГТРК "Красноярск"

За судьбой этого белого медвежонка следила вся страна. Теперь у нее есть имя — Марфа. Конкурс на выбор имени для краснокнижного животного объявил парк "Роев ручей", где отныне обитает медведица.

Как напоминает "Вести Красноярск", медвежонка доставили из Норильска в Красноярск этим летом. Одинокую юную хищницу можно сказать спасли от жалкого существования -  обитала в промзоне и питалась на помойках. Зато теперь она уже забыла о голодной жизни и с радостью плескается в бассейне "Роева ручья".

Отметим, что в течение нескольких месяцев Росприроднадзор определит окончательную судьбу белой медведицы. Вероятно, ее переселят в другой зоопарк.

Текст: ГТРК "Красноярск"

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