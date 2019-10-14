Сын адвоката забил до смерти знакомого и снял видео на месте преступления

Возмущенные жители Красноярска собирают народный сход с требованием взять под стражу сына экс-судьи и бывшего председателя районного Совета депутатов Андрея Шилова, которого подозревают в жестоком убийстве. На месте преступления молодой человек снял видео.

В середине сентября Шилов и его приятель Сергей Шмелев в ночном клубе познакомились с Дмитрием. Спустя пару часов, уже в подъезде его дома, товарищи избили его до полусмерти, потом затащили в квартиру и проломили голову. После расправы они сняли короткий ролик — на кадрах видны перепачканные кровью лица приятелей.

Врачи на протяжении 22 дней боролись за жизнь Дмитрия, но тщетно — 6 октября он скончался, не приходя в сознание. После этого Шмелева отправили в следственный изолятор, а автора записи Шилова отпустили под подписку о невыезде, притом что ранее он был судим за грабеж.

Красноярские активисты, собирающиеся на сход возле прокуратуры, утверждают, что влиятельные родители Шилова оказывают давление на суд. Его мать — бывшая судья Емельяновского районного суда, а ныне адвокат, отец — экс-председатель местного Совета депутатов. Они требуют передать уголовное дело на контроль СКР и Генпрокуратуры.