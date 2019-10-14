Тедеско в понедельник проведет первую тренировку в "Спартаке"

Немецкий специалист Доменико Тедеско покинул одну из московских гостиниц и отправился на базу футбольного клуба "Спартак" в Тарасовку, где проведет первую тренировку с футболистами московской команды.

"Еду ли я на свою первую тренировку в "Спартаке"? Да", – сообщил Тедеско, слова которого приводит "Спорт-Экспресс". Также сообщается, что красно-белые" в ближайшее время объявят о назначении Тедеско, который подпишет контракт на два года и девять месяцев.

В воскресенье, 29 сентября, "Спартак" объявил об отставке главного тренера команды Олега Кононова после того, как "красно-белые" потерпели четвертое поражение кряду в РПЛ, проиграв "Оренбургу" (1:2). На данный момент исполняющим обязанности является бывший помощник Кононова Сергей Кузнецов.

Напомним, Тедеско – уроженец Италии, на профессиональном уровне не играл, но это не помешало ему в 2017 году возглавить "Шальке". В своем первом сезоне молодой тренер занял с клубом из Гельзенкирхена второе место. Но во втором сезоне Тедеско был уволен после неудачного выступления его команды в бундеслиге и проигрыша 0:7 от "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов.