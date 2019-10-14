МГИМО - 75: один из самых престижных вузов мира отмечает юбилей

Один из самых престижных и известных во всем мире российских вузов отмечает день рождения: 14 октября 75 лет исполняется МГИМО. В честь праздника в храме Александра Невского при университете прошла божественная литургия. В ней приняли участие преподаватели и студенты вуза. Их сегодня поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что выпускников МГИМО отличает высочайший профессионализм, патриотизм и верность долгу.

МГИМО сегодня — это 2 кампуса, 13 факультетов и институтов, 1200 преподавателей, 50 тысяч выпускников — и первое место в мире по скорости трудоустройства.

В 2010 году МГИМО попал в Книгу рекордов Гиннесса как университет, где преподают наибольшее в мире количество государственных языков — 54. В их числе редчайшие восточные дари и пушту, персидский, амхарский и суахили. Не только бастион студенческой дружбы — еще и цитадель дружбы народов.

Возле символического "языкового древа" — тот самый сертификат Гиннесса. Не столько награда, сколько ответственность.

"Университет наш — это в известной степени соковыжималка, поскольку здесь нельзя готовиться только в период сессии. Два языка требуют того, чтобы ты работал каждый день", — говорит Анатолий Торкунов — академик РАН, ректор МГИМО, закончивший его в 1972 году.

Школа МГИМО зарождается 14 октября 1944-го. Постановлением зампреда Совнаркома Молотова факультет международных отношений МГУ преобразован в самостоятельный институт.

Под конец Второй мировой руководству СССР для выстраивания новой системы международных отношений остро нужны особые специалисты.

В 1967-м абитуриенты Торкунов и Лавров синхронно поступают на самый престижный факультет, но знакомятся в чуть менее респектабельной обстановке.

Министр иностранных дел — выпускник МГИМО 1972 года Сергей Лавров вспоминает, что сразу после поступления их курс отправили на строительство телецентра: студенты рыли котлован рядом с возводившейся тогда Останкинской башней.

"Эти две недели были для меня чудесным временем", — признается Лавров.

К закладке фундамента собственного здания МГИМО на Вернадского привлекают красавца — студента, чемпиона по фехтованию Узбекской ССР Алишера Усманова.

"Мне было доверено положить первый кирпич в новое здание МГИМО, в котором сегодня учатся студенты", — вспоминает он.

Основатель первого в России университетского эндаумента, лидер рейтинга богатейших бизнесменов страны в институт поступил со второго раза.

"Когда ты попадал в МГИМО в 1970-х, ты не мог оставаться слабеньким, средненьким, сереньким. Поэтому первое, чему я научился в МГИМО, это своим интеллектом, своей учебой не отставать от других, а быть среди первых", — говорит Алишер Усманов — основатель USM Holdings, заместитель председателя Попечительского совета МГИМО, окончивший его в 1976 году.

Студенческий Ильхама Гейдар оглы Алиева — под стеклом в университетском музее. Первый выпускник, занявший высший государственный пост.

Традиции, заложенные титанами науки — Тарле, Тихвинский, Нарочницкий. И умение гибко отвечать требованиям времени.

МГИМО называют фундаментом жизни. Недаром в гимне за авторством Сергея Лаврова есть такие строки: "Мы родились под сенью великого МГИМО – прекраснейшей из всех земных династий".