В московском метро задымилась станция "Выставочная"

Днем 14 октября временно закрыта на вход для пассажиров станция московского метро "Выставочная" (Филевская линия), поезда проезжают ее без остановок.

В "Твиттере" столичной подземки пассажирам рекомендуется пользоваться другими станциями метро, расположенными в этом районе: "Деловой центр" Большой кольцевой линии и "Международная" Филевской линии.

Обратите внимание, поезда временно проезжают станцию «Выставочная» без остановки. Переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр» закрыт. Извините за доставленные неудобства. Пользуйтесь соседними станциями #мосметро и #МЦК — Московское метро (@MetroOperativno) 14 октября 2019 г.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажиров "Выставочной" эвакуируют из-за задымления.

По его словам, со стороны южного выхода этой станции "идет слабый белый дым".

По последним данным, которые сообщает столичная подземка, на "Выставочной" — за пределами пассажирской зоны — произошло возгорание в служебном помещении. Оно было оперативно локализовано, безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Отмечается, что после проветривания станции поезда здесь вновь будут останавливаться.