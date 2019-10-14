Нобелевка по экономике премия присуждена за эксперименты по снижению уровня бедности

В Стокгольме объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике. В этом году она присуждена "за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью" троим специалистам из Массачусетского технологического института (MIT), Кембридж, сообщает Нобелевский комитет.

Абхиджит Банерджи родился в 1961 году в Мумбаи (Индия), Эстер Дуфло — в 1972-м в Париже, Майкл Кремер – в 1964 году в США.

Вручение наград лауреатам Нобелевской премии по экономике состоится 10 декабря, в этом году победители получат около 900 тысяч долларов на всех.