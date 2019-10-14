Саудовская Аравия встретила Путина салютом: в центре внимания - экономика и Ближний Восток

Владимир Путин начал государственный визит в Саудовскую Аравию. Президента России встретили у трапа артиллерийским салютом: почетный караул дал в честь высокого гостя 21 залп. Один из основных пунктов программы – переговоры с королем Сальманом Аль Саудом. Кроме экономического сотрудничества, в центре внимания будет ситуация на Ближнем Востоке, ведь саудиты, как и Россия, — влиятельные игроки в регионе.

Портреты короля и наследного принца, выполненные в современной технике. Саудовские коворкинги и дискуссионные площадки — еще недавно ультраконсервативное королевство постепенно отменяет самые строгие правила и открывается миру, запускает турпоток. Иностранки могут ходить без хиджаба, а местные женщины открывать лица. И что самое главное — жительницам Саудовской Аравии разрешили водить машину. Событие столь знаменательное, что счастливые обладательницы прав по этому случаю читают рэп.



В эти дни в столице Саудовской Аравии услышат Римского-Корсакова и Бородина в исполнении российских звезд оперы. И впервые в истории увидят картины Василия Кандинского из собрания Русского музея. Масштабная культурная и бизнес программа и, конечно, насыщенная политическая повестка в преддверии государственного визита российского президента.

Сотрудничество Москвы и Эр-Рияда вышло на небывалый уровень.

"У нас развиваются отношения практически по всем направлениям. Начну с экономики: в прошлом году рост составил 15 процентов, в этом году за первое полугодие уже 38 процентов, — сказал Владимир Путин. — Хотел бы отметить положительную роль Саудовской Аравии в разрешении кризиса в Сирии".

Безопасность на Ближнем Востоке — одна из важнейших тем предстоящих переговоров. В Персидском заливе все чаще происходят разные ЧП: захваты и обстрелы танкеров, атака дронов на ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии, после которой экспорт черного золота из королевства сократился вдвое — на четыре миллиона баррелей в день.

Это последствия удара по крупнейшему в мире заводу по подготовке нефти. Дроны и крылатые ракеты попали прямо в этот резервуар, остались огромные воронки. Сейчас фрагменты этого резервуара уже заменены.

Россия готова участвовать в международном расследовании атаки, но в любом случае очевидно, что своих главных целей нападавшие не достигли. Цены на нефть быстро стабилизировались, и прежние договоренности России и стран ОПЕК в силе.

"Если кто-то думает, что подобные акции, как захват танкеров, удары по нефтяной инфраструктуре, как-то повлияют на сотрудничество России и наших арабских друзей в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах или будут разрушать наше взаимодействие в направлении "ОПЕК плюс", то они глубоко заблуждаются. Наоборот это будет нас сплачивать", — подчеркнул российский лидер.

ПВО королевства американского производства оказалось бессильно, поэтому в Эр-Рияде теперь присматриваются к российским системам. Бывший глава разведки страны уверяет, что наследный принц Мухаммед бен Сальман готов вывести отношения с Москвой на новый уровень. Недаром год назад на Большой двадцатке все увидели такое дружеское приветствие лидеров стран.

"Это то, что мы слышим и видим своими глазами. Принц, как и король, привержен развитию стратегически важных отношений с Россией. У меня нет сомнений на этот счет", — сказал Турки ибн Фейсал Аль Сауд.

Ожидается, что в ходе визита президента будут подписаны как минимум десять соглашений на сумму более 2 миллиардов долларов.

"Мы подпишем соглашение в агросекторе с крупнейшим агроигроком Саудовской Аравии. Мы объявим о ряде железнодорожных проектов на территории Саудовской Аравии. Поэтому очень широкий спектр проектов, включая даже запуск возможно спутников с территории Саудовской Аравии", — сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

А потому в ходе визита президента будут сопровождать ключевые министры. Крупнейшие российские бизнесмены уже здесь.