"Первые сюжеты" на "Уроках режиссуры": Бахрушинский музей приглашает на новую выставку

В Бахрушинском музее открылась выставка "Первые сюжеты. Лица российской сцены на рубеже тысячелетий". Стены украсили черно-белые портреты целой плеяды выдающихся актеров и режиссеров нашей страны, среди которых Олег Ефремов, Николай Караченцов, Олег Табаков, Константин Райкин, Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Алла Демидова, Александр Збруев, Александр Калягин , Игорь Костолевский, Ирина Купченко, Василий Лановой и многие-многие другие.

"Наш проект о людях, которых мы любим, о замечательных российских актерах. Именно они определяли и определяют последние десятилетия нашего существования в творчестве и в жизни, благодаря им мы обретаем новые духовные смыслы. Идея посвятить выставку этим творцам неслучайна. Несмотря на то, что современный театр мы считаем театром авторским, концептуальным, режиссерским, его главным действующим лицом по-прежнему остается актер", — отметил директор музея Дмитрий Родионов.

В качестве отправной точки новой театральной эпохи авторы выставки выбрали 1987 год, когда, предвосхищая разделение страны, разделился Московский Художественный театр. Кроме портретов, в экспозицию вошли фрагменты легендарных спектаклей, а также высказывания первых лиц актерского цеха о сути профессии.

Выставка проходит в рамках фестиваля "Уроки режиссуры". Это единственный в мире театральный фестиваль, жюри которого состоит исключительно из профессиональных режиссеров, оценивающих работы коллег. В этом году в конкурсной программе смотра участвуют 16 молодых режиссеров, чей профессиональный стаж не превышает 10 лет. Свои спектакли они сыграют на лучших площадках Москвы: на сцене РАМТа и Театра имени Вахтангова, МТЮЗа, СТИ и других театров.