Алексей Леонов оставил в память о себе уникальные фрески в храме Владимирской области

Память на века. По эскизам легендарного космонавта расписаны стены храма во Владимирской области. Кроме того, дважды Герой советского союза, первый человек в открытом космосе Алексей Леонов подарил Свято-Андреевскому храму деревни Новоселово необычную космическую икону.

Как отмечает Александр Леськов, протоиерей, икона, написана на фоне планеты Земля. "Такое видение космонавта, может даже его видение из орбитальной станции. Видение всего космоса, всей вселенной, нашей земли, а в центре этого всего Бог, Богородица. И вера лично его, как человека верующего".

Стоит отметить, для храма Леонов сделал немало. До него 200-летняя церковь была в разрушенном состоянии, службы не велись. Как сообщает ГТРК "Владимир", храм восстановлен в память о друзьях — Юрии Гагарине и Владимире Серегине, которые погибли недалеко от Новоселова. Фрески выполнены по эскизам Леонова, с его же помощью отлиты 8 колоколов.

Алексей Архипович заложил традицию — каждый год в День гибели первого космонавта планеты собираться у мемориала, что рядом с храмом. Сюда приезжают ветераны космоса и будущие покорители космоса. А мечтал легендарный космонавт, чтобы в деревне Новоселово появилась Аллея героев-космонавтов. В пока в Свято-Андреевском храме установят центральный, 9-й колокол в честь Алексея Леонова.

Напомним, Алексей Леонов ушел из жизни 11 октября 2019 года на 86-м году жизни.