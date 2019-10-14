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14 октября 201914:47

Анализ зарубежных СМИ: положительных публикаций о России - только 2 процента

Специалисты МИА "Россия сегодня" провели масштабное исследование с целью выяснить: каковы тенденции освещения России зарубежной прессой.

Для исследования, названного "Осьминог-1", были проанализированы больше 81 тысячи статей и новостных сообщений, которые появились в печатных и электронных медиа Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в первом квартале 2019 года.

Выяснилось, что лишь 2 процента материалов о России носили позитивный характер, чуть больше 48 процентов были нейтральны, а 49,81 процента – негативны.

Лидерами по негативному освещению нашей страны были американские СМИ: 90,8 процента. Причем, с сильным отрывом от других больше всего негатива о России выдал телеканал CNN.

При этом нейтральных по тональности в прессе США было выявлено 8,9 процента сообщений и всего 0,2 процента — позитивных.

Немногим более (всего от 0,5 до 1,1 процента) позитива о России дала пресса Канады, Германии, Японии и Великобритании.

Больше всего позитивных сообщений о России опубликовали итальянцы: 13,2 процента. При этом 63 процента были нейтральны и 23,9 процента носили негативный характер.

Среди "российских" тем, к которым чаще всего обращалась западная пресса, стали конфликт в Сирии, ситуация на Украине и кризис в Венесуэле, отравление Скрипалей, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и строительство газопровода "Северный поток-2".

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