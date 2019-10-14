Полицейские сожгли 110 тысяч доз наркотиков в Омской области

Сотрудники Омского наркоконтроля сожгли более восьмидесяти килограммов изъятых ранее наркотиков — героин, маковую соломку, сильнодействующие синтетические вещества, коноплю и ее производные.

Уничтоженные наркотики проходили в качестве вещественных доказательств. Их стоимость на черном рынке могла бы составить около 15 миллионов рублей