Древнов впервые прокомментировал развод с Порошиной

C Марией Порошиной Илья Древнов прожил 17 лет, хотя официально поженились они и не сразу – считали, что штамп в паспорте – формальность.

В их союзе родились три дочери — Серафима, через Аграфена и Глафира, но и к дочери Марии от Гоши Куценко Илья относился с большой нежностью, как к родной.

Казалось, это один из самых крепких актерско-супружеских союзов, но год назад их поклонников шокировала новость о разводе пары. Причем, сообщалось, что Порошина ушла от Ильи, будучи беременна.

Древнов не давал комментариев и интервью, но в "Судьбе человека" прервал молчание на эту тему. Илья рассказал, что ребенок, которого ждала Мария, был не от него. И хотя развод дался ему очень тяжело, он с уважением принимает выбор бывшей жены и говорит, что "когда-то надо начинать все сначала".

"У меня всегда есть мой родной театр. И есть работа, есть любимые роли", – отмечает Илья и добавляет, что с Марией у них остались дружеские отношения, а с дочками он часто видится, гуляет и даже иногда забирает к себе. "Наши дети знают, что мама всегда рядом, и папа тоже рядом", – говорит Илья.

Ревновал ли он Порошину к ее профессиональному успеху? Где и кто их познакомил? Какой была договоренность между Марией – христианкой и Ильей – мусульманином по религиозным вопросам перед рождением детей, и при каком условии бабушка Древнова угрожала его "проклясть"?

Как мать актера отреагировала на роль негодяя, которого сыграл Илья в фильме "Ворошиловский стрелок", и как снималась самая тяжелая сцена?

Об этом и не только беседа Бориса Корчевникова с Ильей Древновым в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".