СК выявил еще шестерых оппозиционеров, нападавших на силовиков

Следственным комитетом России выявлены шесть лиц, которые применили насилие в отношении правоохранителей во время июльских массовых беспорядков в Москве.

Как сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко, 27 июля текущего года на улице Рождественка Егор Лесных и Максим Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии, повалив его на тротуар. Кроме того, первый подозреваемый нанес удар ногой еще другому правоохранителю.

В числе установленных лиц также Андрей Баршай. Он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину. Четвертый подозреваемый Владимир Емельянов силой удерживал правоохранителя, препятствуя выполнению его служебных обязанностей.

Двое других установленных лиц скрылись, узнав о проведении следствия. Противоправные действия вышеназванных лиц подтверждаются показаниями свидетелей, а также видеозаписями с места событий.

Всем задержанным в ближайшее время будет предъявлено обвинение, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании установленным лицам меры пресечения.

Несогласованные с властями акции протеста проходили в столице 14, 27 июля, а также 3 августа. Они были организованы несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. В общей сложности правоохранительными органами были задержаны 1,7 тысячи человек. Некоторых осудили, с других сняли обвинения.