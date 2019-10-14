В кафе на Шаболовке забрался енот

В одном из кафе на Шаболовке поймали енота. Неизвестно, как он проник в помещение — возможно, забежал на кухню через заднюю дверь. В поисках еды он стащил пачку печенья и разбросал все по полу.

Один из работников попытался посадить енота в клетку, но зверек пролез между прутьями, и его пришлось ловить снова. Теперь администрация кафе ищет хозяина енота.