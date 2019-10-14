Не только одинокие женщины: мать и сын "развели" даже известного ресторатора

После выпуска о Жанне и Григории Паламарчуках, которых несколько женщин из Петербурга считают брачными аферистами, в "Прямой эфир" обратилось огромное количество людей.

Многие выразили желание помочь Регине Камалетдиновой, у которой "жених" выманил 5 миллионов рублей, оставив беременной и без квартиры.

Кроме того, оказалось, жертвами Паламарчуков стали не только одинокие женщины, которых охмурял Григорий, и они, в надежде на скорый "марш Мендельсона", отдавали ему и его матери миллионы.

Паламарчуки, оказывается, должны весьма солидные суммы людям, к которым входили в доверие, а в Пскове Жанна и вовсе известна как квартирная мошенница.

На их удочку, не заподозрив подвоха, попал даже бывалый ресторатор, работавший с Абрамовичем и Березовским.

Регина Камалетдинова, которую пока приютила одна из первых жертв Григория Марина Юрченко, рассказала, что после предыдущей программы и высказанного публично намерения пойти к главному прокурору Петербурга, ее историей, наконец, заинтересовались следователи.

Почему аферистам до сих пор все сходит с рук? Действительно ли Жанна и Григорий – мать и сын? Каким образом мошенникам удалось провести известного петербургского ресторатора? Кому еще они должны миллионы и где сейчас скрываются?

Продолжение этой резонансной истории в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".