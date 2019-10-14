Табор уходит: в Екатеринбурге третий день ищут пропавшую при продаже машины девушку

Группы волонтеров третий день прочесывают леса в окрестностях Екатеринбурга в поисках 27-летней Ксении Каторгиной, которая вечером 10 октября отправилась показывать автомобиль потенциальной покупательнице и пропала.

Девушка планировала приобрети квартиру в ипотеку, а потому решила продать свою Audi Q5. Автомобилем заинтересовалась некая беременная женщина, но состоялась ли встреча, остается неизвестным. Спустя сутки кроссовер нашли у перекупщиков в Челябинске, при осмотре в салоне были обнаружены замытые следы крови. Новый владелец — Audi он купил за полмиллиона рублей — рассказал, что машину ему пригнали цыгане, но среди них была девушка, по описанию очень похожая на Ксению.

Найти ее пока так и не удалось: волонтеры и полицейские прочесали местность у станции Шувакиш, где последний раз был запеленгован сигнал с мобильного телефона Ксении, но их усилия оказались тщетны. Поиски не прекращаются — несколько групп сегодня отправились в район Северного кладбища. Там они застали поселение цыган, но никто из опрошенных ничего не смог сообщить о девушке.

СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство", оперативники пытаются найти зацепки в Челябинске. По данным "КП", следователи подняли записи с камер наблюдения и составили фотороботы подозреваемых. В то же время, как сообщают очевидцы, цыганский табор, который все лето стоял возле Верхней Пышмы, неожиданно снялся с места и уехал в неизвестном направлении.