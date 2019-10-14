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14 октября 201918:40

Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге

Девушку, пропавшую после сделки, ищут в Екатеринбурге. Ксения Каторгина 27 лет находится в розыске с 10 октября, напоминает ГТРК "Урал". Как известно, в четверг вечером у нее была назначена встреча с человеком, который хотел купить ее автомобиль. Уехав к покупателю, она так больше и не вернулась.

Местом предполагаемой сделки стал Уралмаш. В тот же вечер телефон девушки перестал отвечать на звонки. Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Поисками пропавшей занимается весь город. Вместе со спасателями волонтеры обходят лесную полосу вдоль Серовского тракта, прочесывают территорию вокруг озера Шувакиш.

Известно, что проданную машину правоохранительные органы уже обнаружили — у челябинских перекупщиков. Также есть информация, что в салоне автомобиля найдены следы крови.

Текст: ГТРК "Урал"

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