Теннис. Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Люксембурге

Российская теннисистка, 81-я ракетка мира Маргарита Гаспарян на старте турнира в Люксембурге в трех сетах за два часа 15 минут обыграла представительницу Швейцарии Жиль Белен Тайхманн со счетом 2:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Гаспарян пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а у ее соперницы, занимающей 73-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейков из восьми.

Таким образом, российская теннисистка вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Алисон ван Эйтванк (Бельгия, 48) – Моника Никулеску (Румыния, 111).