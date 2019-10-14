Встреча высшей категории: Путину в Эр-Рияде оказали королевские почести

Два миллиарда долларов инвестиций в российскую экономику сразу и общие проекты, рассчитанные на десятилетия. Таков итог визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Его переговоры с королем Салманом — новая точка отсчета не только для двух стран, но и для всего Ближнего Востока. Богатейшее и одно из самых влиятельных государств региона больше не делает ставку на один лишь Вашингтон, желание развивать связи с Москвой проявлялось буквально в каждой детали протокола.

Российский борт №1 приземляется в аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде. К самолету подгоняют ярко-зеленый трап, саудовский почетный караул спешит выстроится рядом. В последний раз российский президент был в Эр-Рияде 12 лет назад. Тогда это был официальный, теперь государственный, визит — высшая категория по нормам протокола. Саудовские военные дают залп из пушек прямо в аэропорту.

Мотоциклисты с закрепленными флагами двух государств выстраиваются в колонны. Из аэропорта кортеж во главе с президентским автомобилем Aurus отправляется в королевский дворец Аль-Ямама.

Всего дворцов у саудовского монарха восемь, эта резиденция главная — по традиции король здесь живет осенью и зимой.

Кортеж Владимира Путина встречает саудовская кавалерия — почетный конный караул сопровождает машину до входа. В руках у всадников флаги Российской Федерации и Саудовской Аравии.

- Добро пожаловать!

Правящий монарх Салман бен Абдель-Азиз Аль Сауд вышел из покоев встречать Владимира Путина.

Президент замечает необычный изогнутый кинжал у почетного караула — король сразу просит показать ближе.

Королевский дворец настолько огромен, что под его сводами лидеры перемещались на электрокаре. Беседу начали еще по дороге. Между Москвой и Эр-Риядом еще никогда не было такого тесного сотрудничества. И лидеры готовы вывести его на новый уровень.

"Условились, в частности, о продлении договоренностей в формате ОПЕК+ в целях стабилизации мирового нефтяного рынка. Рассматриваем российско-саудовскую координацию, как необходимый элемент обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Убежден, что без участия вашей страны вряд ли можно достичь справедливого и долгосрочного урегулирования той или иной региональной проблемы", — обратился к саудовскому королю Путин.

"Мы стремимся работать с Вашим превосходительством всегда и по всем вопросам. Это может способствовать безопасности, стабильности и миру, борьбе против терроризма, укреплению экономического роста", — пояснил в ответ король.

Конечно, обсуждали Сирию и военную операцию Турции на севере страны.

Перед переговорами в Голубом зале дворца прошло представление многочисленных делегаций. Президент пожал руку каждому — саудовским министрам, военным, командирам национальной гвардии и представителям общественности.

Под традиционные арабские мотивы следом прошла и российская делегация, среди которой был глава Чечни Рамзан Кадыров, министр энергетики Александр Новак, экономразвития Дмитрий Орешкин. Министра здравоохранения Веронику Скворцову узнать непросто: в знак уважения к местным обычаям она надела абайю — традиционное арабское женское платье с длинными рукавами. Голова покрыта платком.

Восток остается Востоком. Здесь так же внимательны к деталям церемониала и символам. По уже заведенной традиции лидеры обмениваются подарками. Владимир Путин подарил королю бен Салману самку камчатского кречета. Это самая крупная птица семейства соколиных. Кличка Альфа, хотя именно монарх решит, как дальше будет зваться птица.

- Птичка вела себя очень достойно.

- Понравился подарок?

- Очень!

В ответ король подарил российскому президенту картину. Рядом с королем всегда старший сын наследный принц Мухаммад бен Салман. Он занимает пост министра обороны и уже отвечает за дела королевства во многих сферах.

"Ваше Высочество, при вашей поддержке Публичный фонд Саудовская Аравия выиграл 10 миллиардов долларов для совместных с Российским фондом прямых инвестиций проектов на территории России. Успешно функционирует и механизм автоматического соинвестирования", — отметил Путин.

При участии Российского фонда прямых инвестиций стороны подготовили и подписали десять соглашений на сумму более двух миллиардов долларов.

"Это возможность для нас получить доступ к одному из самых крупных рынков Ближнего Востока. И, в том числе, сельское хозяйство крайне важно. Потому что возможность экспортировать в Саудовскую Аравию — это возможность экспортировать и в том числе в другие страны Залива", — поясняет глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Естественная сфера сотрудничества двух стран — энергетика. Соглашение ОПЕК+ о координации объемов добычи работает крайне эффективно.

"На сегодняшний день у нас подписано соглашение до 10 апреля 2020 года, — добавляет министр российской энергетики Александр Новак. — И это очень успешное соглашение, которое позволяет нам вместе достигать цели по балансировке ситуации на рынке. Кроме этого, мы сегодня подпишем также хартию о долгосрочном сотрудничестве".

Эр-Рияд десятилетиями во всем ориентировался на Вашингтон. Но теперь заметный поворот. Саудовская Аравия все больше открывает свои рынки для России.

Как 80 лет назад нефть помогла Эр-Рияду превратиться из небольшой крепости с глиняными стенами в современный мегаполис, а стране стать одним из лидеров в регионе, так и сегодня высокие технологии, рассчитывают в королевстве, должны помочь в развитии страны. И в связи с этим России отводят особую роль.

Подписано соглашение с Роскосмосом — с помощью российских технологий планируется запуски малых спутников с территории королевства. В перспективе — подготовка первого саудовского космонавта. Подписаны договоренности с РЖД — российская компания может помочь в постройке новых железных дорог на Аравийском полуострове.

Газпромнефть и Saudi Aramco договорились вместе работать над развитием искусственного интеллекта — оказывается, он очень нужен и в области добычи сырья.

"Газпромнефть и Saudi Aramco намерены запустить пилотный проект по использовании Искусственного интеллекта в геологоразведке. В планах – создание российско-саудовского института энергетического сотрудничества на базе МГИМО", — рассказал Путин.

"Прежде всего, это помощь в разработке гидродинамических, геологических моделей. Мы будем получать более качественную модель разработки месторождения, чем раньше. В разработке создания этой новой технологии будут, в том числе, участвовать и ученые Московского государственного университета, что важно", — отмечает председатель правления, гендиректор ПАО "Газпромнефть" Александр Дюков.

В Эр-Рияде Владимира Путина принимали с наивысшими почестями. Для отдыха король предоставил президенту России одну из своих резиденций. 15 октября Владимир Путин вылетит в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.