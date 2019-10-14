Может, просто работать не умеете: Медведев задал губернатором неудобные вопросы

Льготная ипотека, строительство яслей и перечень жизненно-важных лекарств. Эти темы обсуждали на совещаниях у российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как хотят расширить программу льготной ипотеки для семей с детьми? Дмитрий Медведев поручил рассмотреть возможность ее распространения на покупку квартир на вторичном рынке.

"Ситуация разная, — констатировал ситуацию Дмитрий Медведев. – Действительно, в Мурманске ничего и не строили. Чего тут говорить? Какая ипотека, если дома не строят! Значит, надо строить, это очевидно. И надо проанализировать то, что коллеги предлагают: вопросы приобретения жилья на вторичном рынке".

Программа льготной ипотеки начала действовать в 2019 году. Она предполагает уменьшение ставки кредита до 6% для семей с двумя и более детьми. Разницу доплачивает банку государство. На льготы могут рассчитывать семьи с детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Второе обязательное условие оформления такой ипотеки — приобретение жилья на первичном рынке. Но в некоторых регионах, например, в Мурманской области программа не реализуется, потому что новое жилье там просто не строится. А, например, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге молодые семьи охотно используют возможность получить льготу.

Еще на этом совещании Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов объяснить срыв ввода соцобъектов. Премьер раскритиковал губернаторов за низкие темпы строительства яслей. В 2019 году по всей стране создано всего 25 тысяч мест — это треть от запланированного, а в некоторых регионах стройка даже не начиналась. Главы регионов, где объекты социальной сферы вводятся с опозданием, должны представить письменный отчет о причинах происходящего. Премьер раскритиковал губернаторов, особо отметив отсутствие на совещании главы Тувы.

"Я всякие совещания провожу по поддержке отстающих регионов, и ничего не происходит, — возмутился глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев. — Так, может быть, это проблема не общей отсталости региона, а отсталости команды? Может, просто работать не умеете?"

Также Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой по смертности россиян. В некоторых регионах их подгоняли под нормативные акты.

Еще сегодня приняли решение расширить перечень жизненно-важных лекарств.

Причем большая часть жизненно важных препаратов производится уже в России, часть только упаковывается в нашей стране. 20% — импортные. С 1 января 2020 года список препаратов, цены на которые регулируются государством, увеличится на 23 позиции, общее число лекарств в перечне увеличится до 758.