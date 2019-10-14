Бунт в Барселоне: столкновения против приговоров каталонским сепаратистам

Более двадцати отмененных и почти столько же задержанных на неопределенный срок рейсов — в эти минуты аэропорт Эль-Прат остается эпицентром многотысячной акции протеста в Барселоне. Бунт против тюремного приговора лидерам каталонских сепаратистов полиция усмиряет дубинками и слезоточивым газом. Несмотря на тринадцать лет за решеткой, для вице-президента автономии Ориола Жункераса главной целью Мадрида остается скрывающийся в Брюсселе Карлес Пучдемон.

Протестующих пытаются вытолкать на улицу — тщетно, в ход идут дубинки. Полиция едва держит оборону, на подходе еще тысячи протестующих. В итоге терминал просто закрывают, хотя опаздывающие пассажиры и члены экипажа продолжают бежать к зданию.

Аэропорт Барселоны пытаются взять в осаду, идут по полям, цель — парализовать работу Каталонии. Метро закрыли, отменили часть пригородных поездов, трассы встали в километровых мертвых пробках. Спонтанные, хотя ожидаемые протесты идут по всей Каталонии. "Мы хотим заблокировать всю страну, чтобы люди за рубежом понимали: мы живем в репрессии", — поделился митингующий.

493 тома уголовного дела и два года следствия — девятерых политиков признали виновными в организации мятежа и растрате средств. Им дали от девяти до тринадцати лет тюрьмы. Троих приговорили в течение десяти месяцев выплачивать штраф по двести евро в день. Не оставили без внимания и бежавшего в Бельгию бывшего главу Женералитата Карлоса Пучдемона. Верховный суд Испании выдал международный и европейский ордер на его арест.

Мистика или совпадение — день в день ровно 79 лет назад испанские власти (тогда это был Франко) приговорили к расстрелу тогдашнего президента Женералитата Льюиса Компаниса за участие в вооруженном восстании. Приговор исполнили на следующий же день. Для каталонцев по сей день он остается символом борьбы за независимость, но все же не все испанцы, живущие в Каталонии, добиваются ее отделения. Они попытались устроить свой митинг, но встретили ожесточенное сопротивление.

Футбольный клуб "Барселона" выпустил коммюнике с заголовком: "Тюрьма — это не решение". Приговоры действительно не остудили пыл борцов за независимость, скорее наоборот — позволили отодвинуть на второй план возникший в их рядах раскол. Но главная проблема по-прежнему не решена — диалога нет, а желание стать независимыми у каталонцев никуда не делось.