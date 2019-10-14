Игроки недели в КХЛ: Лехтонен, Бакош, Паскуале и Мисюль

Организаторы турнира Континентальной хоккейной лиги определили лауреатов шестой недели регулярного чемпионата в четырёх традиционных номинациях. Лучшим игроком обороны стал защитник финского "Йокерита" Микко Лехтонен, вместе с командой одержавший победы в трёх матчах.

Сам оборонец забросил в них две шайбы и его гол в поединке против "Сочи" стал победным. Также финский защитник стал автором победного буллита в серии бросков в поединке против "Салавата Юлаева".

Лучшим вратарём признан канадец Эдвард Паскуале их казахстанского "Барыса", одержавший две гостевые победы, одну из них "на ноль". Голкипер команды из Нур-Султана отразил 98,4% бросков и заработал первый в карьере "сухарь" в КХЛ.

Форвардом семидневки признан словак Мартин Бакош из "Адмирала", вместе с командой одержавший победы в трёх матчах и набравший в них 5 (3 гола и 2 передачи) результативных очков. Лучшим новичком признан 18-летний защитник ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль, в матче против "Куньлунь Ред Стар" забросивший победную шайбу.