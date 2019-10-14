Манбидж контролирует армия Сирии

Сирийская правительственная армия вошла в город Манбидж на севере Сирии, ранее подконтрольный курдской автономной администрации.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал сирийский государственный телеканал Ikhbariya. МаКроме того, вооруженные силы страны заняли город Табка и одноименную базу ВВС, а также ряд населенных пунктов в провинциях Хасеке и Ракка.

При этом "Сирийские демократические силы" сообщили о боестолкновениях с турецкими частями и боевиками оппозиции к востоку от Манбиджа, где ранее базировались американские войска.

9 октября Анкара объявила о начале военной операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).