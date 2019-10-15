Футболисты Англии разгромили Болгарию. Матч омрачили расисты

Очередной тур отборочных матчей к футбольному чемпионату Европы 2020 года принес крупный выигрыш сборной Англии, которая на сей раз разгромила соперников из Болгарии на их поле – 6:0. Лидером атак британцев стал Харри Кейн, который забил последний, шестой гол, но при этом еще трижды ассистировал партнерам.

Счет открыл Рэшвфорд уже на 7-й минуте, а после получаса игры Англия вела 3:0: дважды ворота хозяев поразил Баркли. Затем пришло время отличиться Стерлингу, который забил в конце первого тайма, и в середине второго. Наконец, итог матча подвел на 85-й минуте Кейн.

Мат был омрачен расистскими выкриками болгарских фанатов в адрес темнокожих футболистов с Британских островов. При этом судья в первом тайме через диктора по стадиону пригрозил, что матч будет остановлен. Теперь, скорее всего, с инцидентом будет разбираться УЕФА.

В этой же группе сборная Косово переиграла дома Черногорию – 2:0. Лидирует в квинтете под литерой "А" Англия – 16 очков, у Чехии – 12 турнирных баллов, у Косово – 10, команды Черногории и Болгарии имеют по 3 очка и замыкают таблицу.