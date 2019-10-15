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15 октября 201902:50

Чемпионы мира из Франции потеряли очки в матче с Турцией

EPA

Завершился очередной игровой день футбольного отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Чемпионы мира французы на домашней арене "Стад де Франс" принимали команду Турции, вели за 10 минут до конца встречи, но пропустили ответный гол. Ничья – 1:1.

"Трехцветные" начали игру с парой форвардов Гризманном и Бен-Йеддером, но долгое время не могли довести ни одну из своих атак до логического завершения. Лишь когда Бен-Йеддера заменил Жиру, дела у Франции чуть наладились: вышедший на замену нападающий забил на 76-й минуте. Но на 81-й хозяева пропустили гол от Айхана и большего добиться не сумели.

В этой же группе сборная Исландии переиграла дома Андорру – 2:0, а футболисты Албании разгромили в гостях Молдавию – 4:0. Лидируют в группе "Н" Турция и Франция – по 19 очков, у Исландии – 15 турнирных баллов, у Албании – 12, команды Андорры и Молдавии имеют по 3 очка и замыкают таблицу.

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