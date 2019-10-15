Пяти очков российских легионеров не хватило "Вашингтону" для победы

В Вашингтоне матчем между местными "Кэпиталз" и гостями из "Колорадо Эвеланш" продолжился игровой день в Национальной хоккейной лиге. Российские легионеры столичного клуба на троих набрали 5 результативных очков, но их команда все равно проиграла со счетом 3:6.

Капитан и лидер "капиталистов" Александр Овечкин забил сам и помог забросить шайбу Эллеру, Евгений Кузнецов ассистировал дважды, а Дмитрий Орллов – один раз, но их усилий не хватило для победы. В "Колорадо" голом отличился наш Никита Задоров, а лучшим был финн Рантанен, на счету которого шайба и две результативных передачи.