Баста: цель ФК СКА – грамотная селекция и воспитание собственных футболистов

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, поделился впечатлениями от того, что официально стал владельцем футбольного клуба "СКА Ростов-на-Дону", выступающего в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

"Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба, – приводит слова Вакуленко пресс-служба ФК СКА. – Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект".

Напомним, Баста закрыл долговые обязательства СКА и вложил около десяти миллионов рублей личных средств, а также пригласил в клуб специалистов, которые займутся управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами.