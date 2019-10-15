Теннис. Донской проиграл Кукушкину на старте Кубка Кремля

Российский теннисист, 113-я ракетка мира Евгений Донской в первом круге Кубка Кремля в Москве в двух сетах за один час 15 минут проиграл представителю Казахстана Михаилу Кукушкину со счетом 4:6, 2:6.

Донской четырежды подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт, а у его соперника, занимающего 58-е место в рейтинге ATP, ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейка из восьми.

Таким образом, Кукушкин вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять француз Адриан Маннарино (44), переигравший на старте боснийца Дамира Джумхура (93) со счетом 7:6 (7:2), 6:0.