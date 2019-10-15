Американцы бросили еще две базы в Сирии. Город Манбидж перешел под контроль сирийской армии

Американские военные покинули еще две базы, которые располагались в районе сирийского населенного пункта Дадат, что недалеко от города Манбидж. Подразделения армии США двинулись в сторону границы с Ираком, уточняет Минобороны России.

Сирийская армия установила полный контроль над Дадатом и Манбиджем. Российская военная полиция патрулирует северо-западные границы города. Военнослужащие РФ наладили контакты с турецкими коллегами.

Штаты вряд ли выведут всех своих военных из Арабской Республики, считает спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он напомнил, сколько раз уже США объявляли о выводе своих солдат из страны, но ни разу этого так и не сделали, пишет агентство "Интерфакс".



Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган отчитался о ходе "Источника мир". За последние 7 дней военные очистили от боевиков около 1000 километров территории вдоль границы. Президент еще раз напомнил, что основные цели операции на северо-востоке Сирии – это устранение террористической угрозы и возвращение беженцев.