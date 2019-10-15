Путин: на отдыхе в Абу-Даби россияне тратят суммы, сопоставимые с товарооборотом РФ - ОАЭ

Российские туристы во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах в общей сложности тратят суммы, которые можно сравнить с объемом российско-эмиратского товарооборота. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время переговоров в Абу-Даби.

По его словам, Арабские Эмираты — одно из популярных направлений для российских туристов. Например, в 2018 году увеличение составило 23 процента. По данным российского Центробанка, туристы из России потратили в Эмиратах более 1,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с объемом нашего товарооборота.

Владимир Путин отметил, что он доволен развитием отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных отраслях. Кроме того, он впечатлен изменениями к лучшему в Абу-Даби.

Российский лидер заявил, что рад оказаться на гостеприимной земле ОАЭ. По его словам, даже за короткий промежуток времени, который был связан с его передвижением из аэропорта в официальную резиденцию, из окна автомобиля он успел заметить, как быстро развивается страна, как внешне она выглядит все лучше и лучше, сообщает ТАСС.

Владимир Путин обратился к наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну со словами о том, что министры иностранных дел двух стран находятся в тесном контакте. Также российский лидер отметил, что налажено взаимодействие по линии Советов безопасности, по линии специальных служб и министерств обороны.

По словам Путина, в настоящее время поддерживается плотная координация по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня, прежде всего по Сирии, Ливии, Йемену, по ситуации в Персидском заливе. Президент России отметил расширение связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Путин рассказал, что в прошлом году товарооборот достиг 1,7 миллиарда долларов, увеличение составило 3,6 процента.

Президент поблагодарил принца Абу-Даби за его личную поддержку партнерства Российского фонда прямых инвестиций и эмиратского фонда, которые вместе инвестируют в экономику нашей страны. Инвестиции составили 2,3 миллиарда долларов. Также Путин отметил, что ОАЭ не подводят российские партнеры.

Кроме того, президент России сообщил, что продолжается координация усилий и политики на мировом рынке углеводородов, в том числе благодаря соглашению ОПЕК+. Среди других направлений взаимодействия Владимир Путин отметил автопром.

Ранее сообщалось, что российский президент прибыл с государственным визитом в ОАЭ, где у него начались переговоры с принцем Абу-Даби.