Антология прозы и поэзии: мир увидит литературу Казахстана через призму русского языка

Мадрид, Париж, Лондон, а теперь Москва. В посольстве Казахстана в России презентовали два тома — "Антологию современной казахской прозы" и "Антологию современной казахской поэзии". Это сборники с четырьмя сотнями произведений 60 современных казахских писателей и поэтов, которые дают представление о культуре, традициях Казахстана и характере народа.

"Мечта каждого автора – быть узнаваемым не только в одной стране, но и в мире, — пояснила помощник президента Казахстана Аида Балаева. — Все произведения созданы после обретения Казахстаном независимости. В антологии вошли лучшие: из 800 членов Союза писателей Казахстана переведены на шесть языков организации ООН те, кто получил международное признание и премии. У каждого из них свой стиль и жанр".

Конкурентоспособность в современном мире – это культурный и интеллектуальный уровень нации, подчеркивают в посольстве Казахстана в Москве. Антология – один из шагов представления достижений казахстанской музыки, искусства и литературы за последние почти три десятка лет.

"На знамени государства не может быть написан лозунг "обогащайтесь", — подчеркивает посол Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетов. — Может быть написано только "духовное обогащение".

Издание будет доступно в 92 странах на пяти континентах планеты. Аудиторией произведений казахской литературы могут стать 2,6 миллиарда человек. Два тома антологии изданы на английском, французском, китайском, арабском, испанском и русском языках.

Эта антология – пример бережного перевода и уважительного отношения к произведениям, отметил Союза писателей России Николай Иванов. Он напомнил фразу Расула Гамзатов: "Если бы не великий русский язык, я остался бы поэтом одного аула".

Все переводы на другие языки ООН произведений казахских авторов выполнены через русский язык, к переводам были привлечены лучшие специалисты Кембриджского университета, Института Сервантеса, французского Дома книги, Египетского национального центра в Каире, Национального издательства в Китае, национального бюро Казахстана, Союза писателей России и издательства МГУ. Но и перевод на русский с казахского был непростым.

"Между Москвой и Нур-Султаном – три часа разницы, — напомнил поэт и переводчик, председатель правления московской городской организации Союза писателей России Владимир Бояринов. – За шесть с лишним месяцев, пока шла работа над переводами, я перестроил свои часы на казахстанское время. Мой рабочий день начинался в восемь часов утра, потому что в Казахстане работа над переводами к этому времени уже была в разгаре".

Дословный перевод с языка на язык невозможен, напомнил Бояринов, но он максимально красочен и точен. Некоторые переводы приходилось переделывать по три-четыре раза, чтобы добиться необходимой точности и выразительности.

"Но с теми, кого я переводил, мы буквально сроднились, стали двоюродными братьями", — добавляет лауреат премий Константина Симонова и Николая Гумилева Владимир Бояринов.

"Первая задача – подстрочный перевод, — рассказала об этапах работы по программе "Рухани жангару" ("Духовное возрождение") секретарь национальной комиссии по ее реализации Аида Балаева. – Но он не дает возможности дойти до сердец. Поэтому было важно сделать качественный литературный перевод".

"Не скажу, что за почти 30 лет переводов казахских авторов не было, — добавляет посол Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетов. – Но это были единичные случаи. Теперь за укрепление гуманитарных связей взялось государство".

И казахскую литературу в мире узнают и увидят через призму русского языка. А 10 тысяч книг на русском языке будут доставлены в библиотеки российских вузов. "Национальное бюро переводов Казахстана" заинтересовано в максимально широком распространении "Антологий".

Казахстан открыт для мира: сто лучших учебников мира по гуманитарным наукам будут переведены на казахский язык. При этом работа по 48 учебникам уже завершена. Также составлена сакральная карта Казахстана. В проект "Сакральная география" включены тысяча объектов общегосударственного значения Казахстана и еще 400 – регионального значения. А в 2020 году будет новый повод обращения к культуре Казахстана – 175-летие со дня рождения казахского поэта, композитора, мыслителя и просветителя, основоположника казахской письменности и литературы Абая Кунанбаева.