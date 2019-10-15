Лицо супермодели Беллы Хадид признали самым идеальным в мире

Пластический хирург Джулиан Де Сильва рассчитал по формуле "золотого сечения" пропорции лиц нескольких знаменитостей. Измерив расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти, он выяснил, что к идеальному соотношению ближе всех оказалась 23-летняя американская супермодель Белла Хадид.

До ста процентов ей не хватило всего чуть-чуть: у лица Хадид оказался результат 94,35 процента, что дало основание хирургу назвать ее самой красивой женщиной в мире, пишет The Sun.

При этом у нее был самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7 процента.

На втором месте по этим измерениям оказалась певица Бейонсе с результатом 92,44 процента, на третьем — актриса Эмбер Херд: ее лицо близко к "золотому сечению" на 91,85 процента, при этом у нее оказался самый совершенный нос.

В десятку знаменитостей с самыми совершенными лицами по расчетам Джулиана Де Сильва также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь, передает РИА Новости.